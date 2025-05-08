Volvo відродить культову модель XC70: опубліковані перші фото

У компанії підтвердили, що новинка отримає силову гібридну установку з можливістю зарядки від розетки. Такий кросовер зможе проїжджати чистою електрикою до 200 кілометрів.

Volvo використовувала індекс XC70 для позашляхової версії універсала V70, поки його не зняли з виробництва у 2016 році. Тепер шведський автовиробник дістає з полиці цю назву, але тепер її дадуть не універсалу, а класичному кросоверу. В його основу ляже модульна платформа SMA: новинці обіцяна гібридна установка, запас ходу на електриці до 200 кілометрів і швидка зарядка.

Старт продажів Volvo XC70 у Китаї намічений на кінець 2025 року, і як мінімум спочатку модель залишатиметься ексклюзивом для локального ринку. На цей рік у Volvo заплановано й інші запуски. Це представлений на початку березня електричний ліфтбек ES90, за яким піде кросовер EX60 на новій платформі SPA3.