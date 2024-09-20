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Volvo презентує одразу 10 нових авто за півтора роки: подробиці

Фото: Volvo презентує одразу 10 нових авто за півтора роки (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Volvo пообіцяла показати 10 новинок до 2026 року. Це будуть як рестайлінгові версії моделей, вже представлених на ринку, так і нові, включаючи повністю електричний седан ES90. Окрім того, анонсовано гібриди зі збільшеним запасом ходу та моделі на оновленій платформі SPA3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.

Усі 10 згаданих новинок запустять до 2026 року, а деякі Volvo планує продавати у США. Так, наприклад, на американському заводі вже розпочато виробництво електричного позашляховика EX90. Потім з'явиться "молодша" модель EX60, яка замінить собою XC60 і кине виклик Tesla Model Y. Про EX60 відомо, що в його основу ляже модернізований варіант архітектури SPA3 і він отримає високоефективні електродвигуни.

Готується також оновлення електричного кросовера EX40, а нішу електричного кросовера початкового рівня займе EX30. Постачання останнього мали розпочатися цього літа, але запуск відклали на 2025 рік. Нарешті, до виробництва готується універсал EV60 Cross Country, а слідом відбудеться прем'єра нового седана ES90, тизерами якого Volvo поділилася на початку вересня.

У лінійці гібридів також буде поповнення: заплановано запуск кількох гібридних автомобілів на платформі SPA1 із збільшеним запасом ходу. За словами директора з продуктів і стратегії Volvo Еріка Северінсона, на чистій електриці такі гібриди зможуть проїхати більше, ніж XC90.

Раніше в Volvo заявили, що на тлі повільного розвитку зарядної інфраструктури і скасування державних стимулів на деяких ринках компанія переглянула стратегію електрифікації, що передбачає повну відмову від ДВС до 2030 року. Зазначається, що двигуни внутрішнього згоряння залишаться в строю, хоч і у складі гібридних силових установок.

 

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