Volvo представив флагманський електромобіль ES90

Новий ES90 отримав найкращий серед усіх електромобілів марки коефіцієнт аеродинамічного опору, що дорівнює 0,25. Є в нього і два багажні відсіки – на значні 733 літри ззаду і ще на 22 літри спереду. Нова 800-вольтова архітектура дозволяє зарядити батарею електромобіля з 10 до 80 відсотків за 20 хвилин, а за 10 хвилин збільшити запас ходу на 300 кілометрів.

У список оснащення входять чотиризонний клімат-контроль, мультимедійна система з планшетом діагоналлю 14,5 дюйма, аудіосистема Bowers&Wilkins з 25 динаміками, а також комплекс помічників водіння, що використовує дані п'яти радарів, семи камер і 12 ультразвукових сенсорів.

ES90 дебютував у трьох модифікаціях. Найдоступніша з них оснащується одним 333-сильним електромотором та батареєю ємністю 92 кВт*год, такий електромобіль проїжджає на одній зарядці 645 кілометрів.

У "середній" версії електромоторів вже два, сумарно вони розвивають 449 сил і 670 Нм. Батарея має ємність у 106 кВт*год, яких вистачить на 700 кілометрів у комбінованому циклі та до 910 – у міському. Нарешті, двомоторна версія ES90 Twin Motor Performance видає 680 сил. Але батарея та паспортний запас ходу у нього такі самі, як у середнього ES90 Twin Motor.

У Volvo стверджують, що ES90 виявився рекордсменом серед інших "зелених" моделей марки з обчислювальної потужності. За управління процесами відповідає модуль із двох чіпів Nvidia Drive AGX Orin, кожен з яких здатний проводити 508 трильйонів операцій на секунду.

Прийом замовлень на Volvo ES90 вже відкрито в Австрії, Бельгії, Чехії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Британії. На інші ринки новинка вийде наприкінці цього року.