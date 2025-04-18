Volvo представила оновлений седан S90: подробці

Так, у седана з'явилися нові звужені фари, інший передній бампер і решітка радіатора з діагональним малюнком. Таке оформлення стає загальним для рестайлінгових моделей Volvo. Але ще седану змінили залізо: з'явилися нові передні крила і капот. Ззаду ліхтарі стали компактнішими, майданчик для номера переїхав з бампера на кришку багажника.

Головна зміна у салоні – сучасна медіасистема, яка поступово з'являється на всіх моделях Volvo. Діагональ екрана збільшена з 9,0 до 11,2 дюйми, тому його корпус тепер височить над передньою панеллю. Сама система має новий інтерфейс, набір Google-додатків та можливість оновлення "по повітрю".

Також змінено дефлектори вентиляції, оформлення передньої панелі та центрального тунелю, хоча на функціональності це не позначилося. Заявлені дорожчі оздоблювальні матеріали та посилена шумоізоляція. Підвищенню комфорту має сприяти адаптивна підвіска, яка перейшла зі списку опцій базове оснащення.

Але важливо, що ні в Європі, ні в Північній Америці оновлені седани не з'являться. Продажі моделі S90 там будуть згорнуті в найближчі місяці, а її місце займе показаний нещодавно електричний седан Volvo ES90. Основним ринком для S90 стане Китай.

Базовий передньопривідний Volvo S90 B5 – це "м'який" гібрид з турбомотором 2.0 (250 к.с.) і восьмиступінчастим "автоматом". А топ-версія Volvo S90 T8 – це плагін-гібрид з повним приводом: двигун 2.0 (310 к.с.) з комбінованим наддувом приводить передні колеса через той же "автомат", а на задній осі встановлений окремий електромотор на 145 к.с. Сумарна потужність системи – 455 к.с., заряду батареї вистачить на 80 км пробігу в електричному режимі. Продажі оновлених седанів у Китаї розпочнуться влітку.