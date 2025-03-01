Волц про сварку із Зеленським: адміністрація Трампа одноголосно вирішила припинити переговори

За його словами, після відходу преси обидві сторони розійшлися по різних кімнатах. Далі він, держсекретар США Марко Рубіо та інші високопосадовці повідомили Трампу про припинення переговорів, оскільки не бачили, як просуватися вперед.

"(Сказали - ред.) практично одноголосно, що після цієї образи в Овальному кабінеті ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде тільки відмовлятися назад", - розповів Волц в інтерв'ю Fox News.

Як повідомляє CNN, далі радника з нацбезпеки США було відправлено передати повідомлення про те, що Зеленський більше небажаний. На запитання Fox News, чи усвідомив президент України, що сталося, Волц відповів негативно.

"Ні, не усвідомив. Чесно кажучи, його команда усвідомила. Його посол і його радник були практично - я маю на увазі, вони були практично в сльозах, бажаючи, щоб це просунулося вперед. Але Зеленський усе ще сперечався", - повідомив радник Трампа з нацбезпеки США.

Також він розповів, що говорив українському президенту про те, що час не на боці України.

"Час тут не на вашому боці. Час не на вашому боці на полі бою. Час не на вашому боці з погляду світової ситуації, і, що найважливіше, допомога США і терпимість платників податків не безмежні", - поінформував він.

Він додав, що Зеленський "не отримав пам'ятку про те, що в місті новий шериф. Це новий президент", і Штати сповнені рішучості використовувати новий підхід до світу.