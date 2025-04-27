Волц розкрив, чи варто Україні чекати на мінеральну угоду після емоцій Трампа

Під час інтерв'ю ведуча Fox News запитала Волц, чи відбудеться угода щодо рідкоземельних мінералів України, на що він дав позитивну відповідь. Радник підкреслив, що президент США Дональд Трамп налаштований рішуче в цьому питанні.

"Угода щодо України буде укладена. Переговорники старанно працювали у вихідні. Про це насамперед думають і міністр Бессент, і президент. Це буде зроблено. Президент сповнений рішучості зробити це", - заявив Волц.