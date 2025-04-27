Волц розкрив, чи варто Україні чекати на мінеральну угоду після емоцій Трампа

Днями президент США Дональд Трамп звинуватив Україну, що Київ нібито затримує підписання угоди щодо корисних копалин. Водночас радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц вважає, що угоду буде досягнуто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rapid Response 47.
Під час інтерв'ю ведуча Fox News запитала Волц, чи відбудеться угода щодо рідкоземельних мінералів України, на що він дав позитивну відповідь. Радник підкреслив, що президент США Дональд Трамп налаштований рішуче в цьому питанні.
"Угода щодо України буде укладена. Переговорники старанно працювали у вихідні. Про це насамперед думають і міністр Бессент, і президент. Це буде зроблено. Президент сповнений рішучості зробити це", - заявив Волц.
Нагадаємо, у п'ятницю 20 квітня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має негайно підписати угоду щодо рідкоземельних металів. За його словами, запізнення з підписанням угоди становить вже кілька тижнів.
"Україна, очолювана Володимиром Зеленським, досі не підписала остаточні документи щодо дуже важливої угоди зі Сполученими Штатами щодо рідкоземельних металів. Запізнення становить щонайменше три тижні. Залишається сподіватися, що її буде підписано негайно", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
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