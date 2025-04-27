Уолтц раскрыл, стоит ли Украине ждать минеральную сделку после эмоций Трампа

Трамп требует подписание сделки

Напомним, в пятницу 20 апреля Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно подписать соглашение по редкоземельным металлам. По его словам, опоздание по подписанию сделки составляет уже несколько недель.

"Украина, возглавляемая Владимиром Зеленским, до сих пор не подписала окончательные документы по очень важному соглашению с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Опоздание составляет не менее трех недель. Остается надеяться, что он будет подписан немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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