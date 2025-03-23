У Трампа проситимуть РФ повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
США обговорюють можливість повернення депортованих українських дітей як один із ключових кроків для зміцнення довіри.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Журналістка зазначила, що одним із питань, які президент США Дональд Трамп порушив, є повернення українських дітей, яких викрали в рамках державної програми Росії з русифікації, примусового вилучення з родин та депортації до Росії.
"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. Росіяни та українці обмінялися майже 200 полоненими одразу після їхньої розмови. Він також обговорював майбутнє цих дітей. Це, безумовно, один із ключових кроків для зміцнення довіри", - зауважив Волц.
Водночас радник президента США сказав, що варто зробити крок назад і оцінити ситуацію. За його словами, ще кілька місяців тому ніхто не говорив про те, як завершиться ця війна, і зараз варто задуматися, якою вона буде через рік, два чи три. Він підкреслив, що раніше конфлікт перебував у глухому куті, проте тепер обидві сторони беруть участь у переговорах в одному приміщенні.
Волц також заявив, що Сполучені Штати фактично втілюють у життя бачення президента Трампа щодо припинення війни, яке було частиною його передвиборчої кампанії.
Водночас на уточнювальне запитання журналістки, чи вимагатимуть США звільнення цих дітей як крок для зміцнення довіри, Волц відповів ствердно.
"Ми обговорюємо низку заходів для зміцнення довіри. Це один із них", - сказав він.
США призупинили фінансову допомогу Україні
Зауважимо, що низка ЗМІ, у тому ж числі й Washington Post (WP) писали про те, що адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа припинила фінансовану американську ініціативу, яка документувала російські воєнні злочини.
Зокрема це торкнулось нібито й бази даних щодо масової незаконної депортації українських дітей до Росії.
Однак днями Держдеп США спростував чутки про видалення бази даних викрадених дітей України.
Депортація українських дітей
Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зафіксовано численні випадки незаконної депортації українських дітей на територію РФ.
Російська влада під виглядом "евакуації" вивозила дітей із тимчасово окупованих територій, змінювала їм громадянство та передавала в російські сім’ї.
У 2023-му Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за причетність до депортації дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.