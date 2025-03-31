Волц обговорював у Signal врегулювання війни Росії проти України, - WSJ

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц використовував месенджер Signal для обговорення мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як розповіли джерела видання, Волц створив і відповідав за кілька конфіденційних і важливих для національної безпеки чатів у Signal із членами уряду США.

Йдеться, зокрема, про чати, де обговорювали посередництво США між Росією та Україною і військові місії. Однак вони не уточнили, чи обговорювалася в цих чатах секретна інформація.

Зазначається, що після скандалу з чатом у Signal, де обговорювали удари по хуситах і куди помилково додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, Волц почав втрачати вплив на президента США Дональда Трампа і підтримку інших членів Білого дому.

За словами джерел WSJ, найбільшим проступком радника в очах Трампа було не створення чату й обговорення секретної інформації, а те, що у Волца був номер телефону Голдберга.

Співрозмовники видання зазначили, що Трамп зберіг посаду Волца, бо не хотів давати привід для критики демократам та ЗМІ. Один з джерел сказав, що якби новина про витік із чату Signal вперше з’явилася в консервативному ЗМІ, наприклад Breitbart, то Волца вже звільнили б.