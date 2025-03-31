Уолтц обсуждал в Signal урегулирование войны России против Украины, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как рассказали источники издания, Уолтц создал и отвечал за несколько конфиденциальных и важных для национальной безопасности чатов в Signal с членами правительства США.

Речь идет, в частности, о чатах, где обсуждалось посредничество США между Россией и Украиной и военные миссии. Однако они не уточнили, обсуждалась ли в этих чатах секретная информация.

Отмечается, что после скандала с чатом в Signal, где обсуждали удары по хуситам и куда ошибочно добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, Уолтц начал терять влияние на президента США Дональда Трампа и поддержку других членов Белого дома.

По словам источников WSJ, самым большим проступком советника в глазах Трампа было не создание чата и обсуждение секретной информации, а то, что у Уолтца был номер телефона Голдберга.

Собеседники издания отметили, что Трамп сохранил должность Уолтца, потому что не хотел давать повод для критики демократам и СМИ. Один из источников сказал, что если бы новость об утечке из чата Signal впервые появилась в консервативном СМИ, например Breitbart, то Уолтца уже уволили бы.