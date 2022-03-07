Волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными

Волонтеры создали сайт, призванный помогать украинцам во время войны с российскими оккупантами.
Как получить помощь - читайте ниже в нашем материале.
Ресурс Potreba.org помогает жителям городов и поселков Украины, которые имеют трудности с:
При этом с помощью сайта можно как получить помощь, так и предложить ее оказать, разместив объявление.
Если вам необходима помощь, или вы хотите и можете помочь, переходите по ссылке, нажав ЗДЕСЬ.
Ранее мы писали про список официальных государственных источников, информации которых можно доверять во время военных действий на территории Украины.
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