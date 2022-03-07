Волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными

Волонтеры создали сайт, призванный помогать украинцам во время войны с российскими оккупантами.

Как получить помощь - читайте ниже в нашем материале.

Ресурс Potreba.org помогает жителям городов и поселков Украины, которые имеют трудности с:

транспортировкой и пересечением границы для тех, кто хочет выехать из горячих точек,

брошенными животными, которых нельзя вывезти из страны,

жильем в более безопасных городах,

ремонтом транспортных средств,

едой, одеждой, другими необходимыми вещами,

лекарственными препаратами,

экстренной стоматологической помощью и тому подобное.

При этом с помощью сайта можно как получить помощь, так и предложить ее оказать, разместив объявление.

Если вам необходима помощь, или вы хотите и можете помочь, переходите по ссылке, нажав ЗДЕСЬ.