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Волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками і домашніми тваринами

Автор: Світлана Мащенко

Волонтери створили сайт, покликаний допомагати українцям під час війни з російськими окупантами.

Як отримати допомогу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ресурс Potreba.org допомагає мешканцям міст і селищ України, які мають труднощі з:

  • транспортуванням і перетином кордону для тих, хто хоче виїхати з гарячих точок,
  • покинутими тваринами, яких не можна вивезти з країни,
  • житлом у безпечніших містах,
  • ремонтом транспортних засобів,
  • їжею, одягом, іншими необхідними речами,
  • лікарськими препаратами,
  • екстреною стоматологічною допомогою тощо.

При цьому за допомогою сайту можна як отримати допомогу, так і запропонувати її надати, розмістивши оголошення.

Якщо вам необхідна допомога, чи ви бажаєте і маєте змогу допомогти, переходьте за посиланням, натиснувши ТУТ.

Раніше ми писали про список офіційних державних джерел, інформації яких можна довіряти під час воєнних дій на території України.

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