Волонтери створили сайт для допомоги українцям з переїздом, ліками і домашніми тваринами

Волонтери створили сайт, покликаний допомагати українцям під час війни з російськими окупантами.

Як отримати допомогу - читайте нижче в нашому матеріалі.

Ресурс Potreba.org допомагає мешканцям міст і селищ України, які мають труднощі з:

транспортуванням і перетином кордону для тих, хто хоче виїхати з гарячих точок,

покинутими тваринами, яких не можна вивезти з країни,

житлом у безпечніших містах,

ремонтом транспортних засобів,

їжею, одягом, іншими необхідними речами,

лікарськими препаратами,

екстреною стоматологічною допомогою тощо.

При цьому за допомогою сайту можна як отримати допомогу, так і запропонувати її надати, розмістивши оголошення.

Якщо вам необхідна допомога, чи ви бажаєте і маєте змогу допомогти, переходьте за посиланням, натиснувши ТУТ.