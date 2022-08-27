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Волонтеры пытались продать "скорую", полученную как "гуманитарку". Раскрыта масштабная схема

Фото: волонтеры пытались продать скорую, полученную в качестве гуманитарки в Ивано-Франковске (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, учредитель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.

В ходе обысков правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тысяч гривен.

Как сообщалось, в Тернопольской области псевдоволонтеры на собственные нужды потратили почти 2 миллиона гривен, которые предварительно собрали у граждан. Два мужчины и женщина приобрели себе автомобили, мобильные телефоны, ювелирные изделия и другие ценности.

Также СБУ заблокировала криптокошелек российского "волонтера", помогавшего боевикам "ЛДНР".

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