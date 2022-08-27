Волонтеры пытались продать "скорую", полученную как "гуманитарку". Раскрыта масштабная схема

В Прикарпатье во время продажи автомобиля скорой помощи, которая была завезена в Украину как "гуманитарка", задержали волонтеров. Правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей во время обысков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Во время реализации транспортного средства Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезенного на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, они были задержаны", - говорится в сообщении.

По данным следствия, учредитель благотворительной организации вместе с сообщником ввозили на таможенную территорию Украины под видом гуманитарной помощи транспортные средства, товары военного назначения и амуницию, которые продавали.

В ходе обысков правоохранители обнаружили еще 14 автомобилей, документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, 77 патронов, денежные средства на общую сумму около 240 тысяч гривен.