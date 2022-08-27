Волонтери намагалися продати "швидку", отриману як "гуманітарку". Розкрито масштабну схему

На Прикарпатті під час продажу автомобіля швидкої допомоги, яка була завезена в Україну як "гуманітарка", затримали волонтерів. Правоохоронці виявили ще 14 автомобілів під час обшуків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Під час реалізації транспортного засобу Mercedes-Benz AMBULANCE, ввезеного на територію України в якості гуманітарної допомоги, їх було затримано", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, засновник благодійної організації разом зі спільником ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби, товари військового призначення і амуніцію, які продавали.

В ході обшуків правоохоронці виявили ще 14 автомобілів, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські карти, 77 патронів, грошові кошти на загальну суму близько 240 тисяч гривень.