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Волонтеры приближают победу Украины в войне. Отчет от VATRA и фонда "Олимпийский круг"

Фото: отчет волонтеров VATRA и "Олимпийский круг" о работе в августе
Автор: Дмитрий Левицкий

Волонтеры по всей стране продолжают помогать военным и гражданским, чтобы ускорить победу в войне с российскими оккупантами.

РБК-Украина в День Независимости рассказывает о том, чем в августе занимались волонтерские организации VATRA и "Олимпийский круг", с которыми сотрудничает издание.

В августе общественная организация VATRA благодаря донатам неравнодушных людей смогла закупить и передать:

  • зарядную станцию для ТрО 206, которая возле 28-й бригады (Херсонское направление);
  • генератор, масло к генератору и баллончики с газом (20 шт.) для 95-й бригады на Востоке;
  • три коллиматора для военных на Запорожском направлении;
  • 30 носилок для 73 центра специального назначения и 36 бригады морских пехотинцев;
  • 10 саперных лопаток для николаевских саперов;
  • 5 эвакуационный носилок, 12 строп для воинской части А7306;
  • три формы для 37 полка связи;
  • лекарства в оккупированный Энергодар для местных жителей;
  • стабилизаторы под гранаты для сброса с дронов (80 шт.) 1 танковой бригаде, Гончаровскому полигону, батальону Кульчицкого (30 шт.), ССО АЗОВ (50 шт.);
  • бойцам ССО А3ОВ - лопаты, наколенники, аптечки, веревки, одну плитоноску и РПС;
  • медикаменты в госпиталь Николаева, гражданскому населению в Сумской области;
  • аптечки для 24 бригады, артиллеристов 44-й бригады;
  • лекарства пограничникам Харьковской области;
  • медицинские носилки и медикаменты для ССО АЗОВ;
  • медикаменты для гражданского населения в Сумской области.

Сейчас в VATRA продолжается сбор помощи по таким запросам:

  • 72 бригада - коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;
  • бойцам Херсонского направления еще три зарядные станции - 160 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3 (5 тысяч долларов);
  • 15 пар тактических наушников для артиллеристов Запорожского направления.

Реквизиты для поддержки:
Счет ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра
PayPal: a.rokytna@gmail.com

Фото: отчет о работе ГО VATRA

В августе благотворительный Фонд "Олимпийский круг" также благодаря донатам неравнодушных людей смог закупить и передать:

  • 6 павербанков и 20 упаковок батареек для 79 бригады (Херсонское направление);
  • 150 гемостатических бинтов и иглы декомпрессионные (50 штук);
  • шесть биноклей и 3 монокуляра для военных, которые на Донецком направлении;
  • 20 саперских лопаток для ребят на Донецк 56 бригада 1 стрелковый батальон;
  • 30 комплектов военной формы "Британка";
  • 2 дефибриллятора ребятам в воинскую часть А7354 Николаевская область;
  • 4 медицинских рюкзака на Херсонское направление;
  • лекарства в оккупированный Херсон для местных жителей;
  • 10 подсумок для гранат ребятам из ВЧ А2802;
  • медикаменты для гражданского населения в Николаевской области;
  • 200 продуктовых наборов для переселенцев в село Плющевка, Баштанского района, Николаевской области.

Сейчас идет сбор помощи по таким запросам:

  • 79 бригада-2 прибора ночного видения 3-6тысяч долларов;
  • бойцам из Херсонского направления 2 тепловизора - 140 тысяч гривен, и еще один коптер Mavic 3-5 тысяч долларов;
  • 20 пар тактических берцов для спецподразделения в Николаевской области.

Реквизиты для поддержки:

4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглый Сергей
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481
На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)
ГРИВНА МФО: 328209 ЕГРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002

Реквизиты для помощи волонтерам из VATRA и Фонда "Олимпийский круг" также найдете по этой ссылке.

Фото: отчет о работе фонда "Олимпийский круг"

Напомним, VATRA и фонд "Олимпийский круг" являются проверенными волонтерскими структурами, с которыми сотрудничает РБК-Украина.

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