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Вместе к победе. Как помочь армии и гражданским через проверенных волонтеров

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Киев, Понедельник 08 августа 2022 16:12
Вместе к победе. Как помочь армии и гражданским через проверенных волонтеров Фото: Волонтеры Сергей Безуглый ("Олимпийский круг") и Анастасия Рокитная (VATRA)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинцы ради совместной победы над врагом готовы поддерживать волонтеров, которые с первых дней российской агрессии вместе с военными стали на оборону страны, помогая ВСУ и гражданскому населению. Чтобы не иметь дела с мошенниками и аферистами, советуем сотрудничать с проверенными фондами, публично отчитывающимися о своей деятельности.

Информационное агентство "РБК-Украина" поддерживает два фонда – "Олимпийский круг" и VATRA, которые помогают военным и простым гражданам в российско-украинской войне.

Фонд "Олимпийский круг" основан в Николаеве во время полномасштабной войны. Спортсмены, среди которых и олимпийские чемпионы, собрались под председательством мастеров-каноистов Сергея Безуглого, Юрия Чебана и Александра Голубова.

Они помогают бойцам, стоящим на обороне региона и уходящим в контрнаступление на южном направлении, а также местным жителям не только в городе, но и по всей Николаевской области.

Волонтеры снабжают военных бронежилетами, касками, аптечками, медикаментами, продуктами питания и т.д. Также развозят еду и лекарства местным жителям.

Реквизиты для поддержки:
4731 2196 4025 0068, Приватбанк Безуглый Сергей
PayPal: Sergiybezuglyy@ukr.net +380937070481
PayPal: Olympiccircle@gmail.com +380937070481
На счет БФ "Олимпийский круг" (гривна, евро, доллар)
ГРИВНА МФО: 328209, код ЕГРПОУ: 44818535 IBAN: UA373510050000026005879147002

Общественная организация VATRA существует уже более двух лет, помогая военным еще до полномасштабной войны. Сегодня у организации есть несколько штабов по всей Украине.

Команда волонтеров с первого дня великой войны помогала военным и гражданским в разных городах, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Мариуполе, Николаеве, Житомире, Запорожье, Кривом Рогу, Одессе, Донецкой и Луганской областях.

Сегодня организация ориентируется на военных, стоящих в горячих точках, в том числе на востоке и юге страны. Волонтеры передают снаряжение и аптечки бойцам, а также перегоняют авто и привозят генераторы.

Реквизиты для поддержки:
Счет ГО: UA173052990000026008015024247 ГО Ватра
PayPal: a.rokytna@gmail.com

Напомним, украинский благотворительный фонд "Вернись живым" подписал меморандум о партнерстве с турецкой компанией Baykar, которая производит известные украинцам беспилотники "Байрактар".

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