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Волонтеры передали ВСУ мобильный военный госпиталь

Фото: волонтеры передали ВСУ мобильный военный госпиталь (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Американская Direct Relief, волонтеры "ТАПС-Украина" и Координационного штаба волонтеров Днепра передали ВСУ мобильный госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба.

"Передали этот госпиталь, чтобы в одной из больниц ВСУ его развернули. Для военных он очень нужен. Здесь При месте есть вполне все необходимое, в том числе и канцелярия для медиков, расходные материалы. Не нужно ничего выдумывать, докупать. Здесь все совершенно новое и качественное. Развернули и могут принимать своих пациентов. Спасибо компании Direct Relief за заботу об украинцах во время войны. Надеемся на продолжение нашего сотрудничества с ними. Они довольны нами, а мы их качественной гуманитарной помощью", - заявила руководитель Координационного штаба волонтеров Днепра Юлия Дмитрова.

Военные искренне радуются, ведь во время войны большое количество раненых, а когда они прибывают к месту оказания помощи, можно не тратить время на поиски необходимого.

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