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Волонтери передали ЗСУ мобільний військовий шпиталь

Фото: волонтери передали ЗСУ мобільний військовий шпиталь (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Американська Direct Relief, волонтери "ТАПС-Україна" та Координаційного штабу волонтерів Дніпра передали ЗСУ мобільний шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу.

"Передали цей шпиталь, щоб в одній із лікарень ЗСУ його розгорнули. Для військових він дуже потрібен. Тут при місці є цілком усе необхідне, зокрема й канцелярія для медиків, витратні матеріали. Не потрібно нічого вигадувати, докуповувати. Тут усе цілком нове та якісне. Розгорнули і можуть приймати своїх пацієнтів. Дякуємо компанії Direct Relief за турботу про українців у час війни. Сподіваємося на продовження нашої співпраці з ними. Вони задоволені нами, а ми їхньою якісною гуманітарною допомогою", - заявила керівник Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.

Військові щиро радіють, адже під час війни кількість поранених велика, а коли вони прибувають до місця надання допомоги, не можна гаяти час на пошуки необхідного.

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Збройні сили УкраїниГуманітарна допомога