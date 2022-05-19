Волонтери передали ЗСУ мобільний військовий шпиталь

"Передали цей шпиталь, щоб в одній із лікарень ЗСУ його розгорнули. Для військових він дуже потрібен. Тут при місці є цілком усе необхідне, зокрема й канцелярія для медиків, витратні матеріали. Не потрібно нічого вигадувати, докуповувати. Тут усе цілком нове та якісне. Розгорнули і можуть приймати своїх пацієнтів. Дякуємо компанії Direct Relief за турботу про українців у час війни. Сподіваємося на продовження нашої співпраці з ними. Вони задоволені нами, а ми їхньою якісною гуманітарною допомогою", - заявила керівник Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлія Дмитрова.

Військові щиро радіють, адже під час війни кількість поранених велика, а коли вони прибувають до місця надання допомоги, не можна гаяти час на пошуки необхідного.