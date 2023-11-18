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Волонтерські організації можуть отримати грант до 40 тисяч доларів: як подати заявку

Фото: волонтерські організації можуть отримати грант (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні оголошено грантовий конкурс для громадських організацій, які допомагають переселенцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Грантовий конкурс на реалізацію проєктів із надання гуманітарної допомоги анонсувала Данська рада у справах біженців.

У ньому можуть взяти участь громадські організації, які допомагають ВПО та місцевому населенню, що постраждало від війни.

Сума гранту

За даними міністерства волонтерські організації, за допомогою грантової програми, можуть отримати до 40 тисяч доларів.

Вимоги до громадських організацій:

  • офіційно зареєстровані в Україні;
  • мають у своєму штаті щонайменше 5 співробітників;
  • відкритий банківський рахунок організації;
  • мають бухгалтерську систему для адміністрування фінансових операцій (бажано);
  • можуть надавати допомогу у важкодоступних районах і сільській місцевості.

Географія проєкту

Мінреінтеграції наголосило, що програма реалізується у:

  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Миколаївській
  • та Херсонській областях. 

Як взяти участь у конкурсі?

Охочі взяти участь у конкурсі мають заповнити аплікаційні форми за посиланням та надіслати їх на електронну пошту: ukr-csogrants@drc.ngo.

Заявку можна подати до 26 листопада 2023 року. 

"Увага! Заявки на гранти приймаються англійською мовою", - наголосили в міністерстві.

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