RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку

Фото: волонтерские организации могут получить грант (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине объявлен грантовый конкурс для общественных организаций, которые помогают переселенцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Грантовый конкурс на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи анонсировал Датский совет по делам беженцев.

В нем могут принять участие общественные организации, которые помогают ВПЛ и местному населению, пострадавшему от войны.

Сумма гранта

По данным министерства, волонтерские организации, с помощью грантовой программы, могут получить до 40 тысяч долларов.

Требования к общественным организациям:

  • официально зарегистрированные в Украине;
  • имеют в своем штате не менее 5 сотрудников;
  • открытый банковский счет организации;
  • имеют бухгалтерскую систему для администрирования финансовых операций (желательно);
  • могут оказывать помощь в труднодоступных районах и сельской местности.

География проекта

Минреинтеграции подчеркнуло, что программа реализуется в:

  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Николаевской
  • и в Херсонской областях.

Как принять участие в конкурсе?

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить аппликационные формы по ссылке и отправить их по электронной почте: ukr-csogrants@drc.ngo.

Заявка может быть подана до 26 ноября 2023 года.

"Внимание! Заявки на гранты принимаются на английском языке", - подчеркнули в министерстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериДенежные переводы