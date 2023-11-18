Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку

Грантовый конкурс на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи анонсировал Датский совет по делам беженцев.

В нем могут принять участие общественные организации, которые помогают ВПЛ и местному населению, пострадавшему от войны.

Сумма гранта

По данным министерства, волонтерские организации, с помощью грантовой программы, могут получить до 40 тысяч долларов.

Требования к общественным организациям:

официально зарегистрированные в Украине;

имеют в своем штате не менее 5 сотрудников;

открытый банковский счет организации;

имеют бухгалтерскую систему для администрирования финансовых операций (желательно);

могут оказывать помощь в труднодоступных районах и сельской местности.

География проекта

Минреинтеграции подчеркнуло, что программа реализуется в:

Днепропетровской,

Харьковской,

Донецкой,

Черниговской,

Сумской,

Николаевской

и в Херсонской областях.

Как принять участие в конкурсе?

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить аппликационные формы по ссылке и отправить их по электронной почте: ukr-csogrants@drc.ngo.

Заявка может быть подана до 26 ноября 2023 года.

"Внимание! Заявки на гранты принимаются на английском языке", - подчеркнули в министерстве.

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