Волонтерские организации могут получить грант до 40 тысяч долларов: как подать заявку

В Украине объявлен грантовый конкурс для общественных организаций, которые помогают переселенцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Грантовый конкурс на реализацию проектов по оказанию гуманитарной помощи анонсировал Датский совет по делам беженцев.
В нем могут принять участие общественные организации, которые помогают ВПЛ и местному населению, пострадавшему от войны.
Сумма гранта
По данным министерства, волонтерские организации, с помощью грантовой программы, могут получить до 40 тысяч долларов.
Требования к общественным организациям:
География проекта
Минреинтеграции подчеркнуло, что программа реализуется в:
Как принять участие в конкурсе?
Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить аппликационные формы по ссылке и отправить их по электронной почте: ukr-csogrants@drc.ngo.
Заявка может быть подана до 26 ноября 2023 года.
"Внимание! Заявки на гранты принимаются на английском языке", - подчеркнули в министерстве.
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