UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Волонтери зібрала кошти на набори для обігріву понад 30 тисяч захисників, - Палатний

Фото: Артур Палатний (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Понад 30 тисяч бійців на передовій забезпечив індивідуальними наборами для обігріву волонтерський штаб "Українська команда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника штабу Артура Палатного у Facebook.

"За півтори доби ми з вами зібрали кошти більш ніж на 8 тисяч індивідуальних наборів для обігріву наших захисників. Разом ми зібрали майже мільйон гривень, щоб допомогти нашим героям добити зиму і дочекатися весняного тепла. А загалом в межах нашої ініціативи "Тепло на фронт" зібрано вже понад 4,5 мільйони гривень. Це дозволило забезпечити індивідуальними наборами для обігріву понад 30 тисяч захисників", - повідомив Палатний.

За словами керівника штабу, зараз завершується формування наборів.

"Українська команда" вже формує теплові набори, де будуть хімічні грілки для тіла та міні-піч. Найближчими днями ці набори відправляться на передову. Дякую кожному, хто долучився до ударного збору", - заявив Палатний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулого року «Українська команда» надала допомогу понад 131 тисячі військових та цивільних. Загальна вага допомоги склала 650 тонн, загальна сума вартості допомоги – 110 мільйонів гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур ПалатнийЗбройні сили України