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Волонтеры собрали средства на наборы для обогрева более 30 тысяч защитников, - Палатный

Фото: Артур Палатный (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Более 30 тысяч бойцов на передовой снабдил индивидуальными наборами для обогрева волонтерский штаб "Украинская команда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя штаба Артура Палатного в Facebook.

"За полтора дня мы с вами собрали средства более чем на 8 тысяч индивидуальных наборов для обогрева наших защитников. Вместе мы собрали почти миллион гривен, чтобы помочь нашим героям добить зиму и дождаться весеннего тепла. В целом в рамках нашей инициативы «Тепло на фронт» собрано уже более 4,5 миллиона гривен. Это позволило обеспечить индивидуальными наборами для обогрева более 30 тысяч защитников", - сообщил Палатный.

По словам руководителя штаба, сейчас завершается формирование наборов.

"Украинская команда уже формирует тепловые наборы, где будут химические грелки для тела и мини-печь. В ближайшие дни эти наборы отправятся на передовую. Благодарю каждого, кто присоединился к ударному сбору", - заявил Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение прошлого года "Украинская команда" оказала помощь более 131 тысяч военных и гражданских. Общий вес помощи составил 650 тонн, общая сумма стоимости пособия - 110 миллионов гривен.

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Артур ПалатныйВооруженные силы Украины