Волонтери "Української команди" посилили полк "Рейнджер" Сил спецоперацій FPV-дронами

Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію FPV-дронів підрозділу ССО "Рейнджер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".
"Українська команда" передала чергову партію безпілотників окремому полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій. Це хлопці, які працюють у тилу ворога. Безшумно. Точно. Ефективно. І наші дрони - ще один інструмент для їхньої переваги", - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.
Волонтери запевнили, що підтримуватимуть українське військо й надалі.
"РФ не збирається припиняти війну. Поки її представники імітують перемовини - окупанти наступають. Саме тому наші воїни щодня потребують підсилення. Зброї, техніки, дронів. Працюємо далі. Щоб наші захисники мали все, що потрібно для успішних операцій", - наголосив керівник "Української команди" Артур Палатний.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала військовим та цивільним людям, що постраждали від війни, понад 1720 тонн допомоги на загальну вартість майже пів мільярда гривень.
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