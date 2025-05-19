Волонтеры "Украинской команды" усилили полк "Рейнджер" Сил спецопераций FPV-дронами

"Украинская команда" передала очередную партию беспилотников отдельному полку "Рейнджер" Сил специальных операций. Это ребята, которые работают в тылу врага. Бесшумно. Точно. Эффективно. И наши дроны - еще один инструмент для их преимущества", - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Волонтеры заверили, что будут поддерживать украинское войско и в дальнейшем.

"РФ не собирается прекращать войну. Пока ее представители имитируют переговоры - оккупанты наступают. Именно поэтому наши воины ежедневно нуждаются в усилении. Оружия, техники, дронов. Работаем дальше. Чтобы наши защитники имели все, что нужно для успешных операций", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала военным и гражданским людям, пострадавшим от войны, более 1720 тонн помощи на общую стоимость почти полмиллиарда гривен.