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Волонтери "Української команди" передали розвідникам Mercedes Sprinter

Фото: волонтери "Української команди" передали розвідникам Mercedes Sprinter (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтери "Української команда" передали одному з підрозділів розвідки мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.

"Передали на передову черговий мікроавтобус. Цей Mercedes Sprinter відтепер буде служити нашим розвідникам. Вони завжди на передньому краї. І надійна машина - це та ж зброя. Впевнений, що цей мікроавтобус допоможе нашим героям якнайкраще виконувати бойові завдання і врятує життя", - зазначив Палатний.

Раніше "Українська команда" передала одному з підрозділів розвідки Jeep Grand Cherokee, а іншому - Mercedes Sprinter.

Також волонтери "Української команди" забезпечили бійців Голосіївського загону ДСНС сучасними вогнестійкими підшоломниками, а військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців - розвідувальними дронами для корегування артилерійського вогню.

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