Волонтери передали підшоломники для бійців Голосіївського загону ДСНС, - Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" передав сучасні вогнестійкі підшоломники українського виробництва для всіх рятувальників Голосіївського району міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу Артура Палатного в Facebook.

"Сьогодні "Українська команда" передає нові підшоломники для київських рятувальників. Такий підшоломник отримає кожен рятувальник Голосіївського підрозділу ДСНС. Ці підшоломники вогнестійкі, тож збережуть життя і здоров’я наших героїв-вогнеборців. До речі, це продукція українського виробника", - заявив Палатний. Нагадаємо, раніше Володимир Кличко та "Українська команда" передали шоломи пілотам 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Також волонтери забезпечили комплектами зимової форми розвідників 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва, а іншому підрозділу розвідки передали багатофункціональний автомобіль Mercedes Sprinter.