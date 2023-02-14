ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Волонтеры передали подшлемники для бойцов Голосеевского отряда ГСЧС, - Палатный

Новина українською →
Вторник 14 февраля 2023 15:03
Волонтеры передали подшлемники для бойцов Голосеевского отряда ГСЧС, - Палатный Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал современные огнестойкие подшлемники украинского производства всем спасателям Голосеевского района города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook .

"Сегодня "Украинская команда" передает новые подшлемники для киевских спасателей. Такой подшлемник получит каждый спасатель Голосеевского подразделения ГСЧС. Эти подшлемники огнестойки, поэтому сохранят жизнь и здоровье наших героев-огнеборцев. Кстати, это продукция украинского производителя", - заявил Палат. .

Напомним, ранее Владимир Кличко и "Украинская команда" передали шлемы пилотам 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Также волонтеры снабдили комплектами зимней формы разведчиков 130-го батальона территориальной обороны города Киева, а другому подразделению разведки передали многофункциональный автомобиль Mercedes Sprinter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС
NEWS
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ