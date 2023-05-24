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Волонтери передали 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi

Фото: волонтери передали 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтери "Української команди" передали позашляховик Mitsubishi Pajero бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.

"Вже сьогодні цей позашляховик поїде на передову виконувати бойові завдання. Впевнений: він не підведе. І збереже життя нашим героям, які боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Волонтери також наголосили, що цей позашляховик відомий тим, що легко долає будь-яке бездоріжжя.

Раніше "Українська команда" передала 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців дуже дефіцитну в Україні гуму для американських позашляховиків Hummer.

Також волонтери привозили на передові позиції 72-ї бригади та 242-го батальйона тероборони Києва розвідувальні БПЛА з приладами нічного бачення та системи Starlink.

Зараз триває великий збір "Української команди" на дрони-камікадзе, які волонтери передають на передову разом з "вибуховими побажаннями" окупантам від українців, які донатили на ці безпілотники.

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волонтериЗбройні сили України