Волонтери передали 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi

Волонтери "Української команди" передали позашляховик Mitsubishi Pajero бійцям 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу.
"Вже сьогодні цей позашляховик поїде на передову виконувати бойові завдання. Впевнений: він не підведе. І збереже життя нашим героям, які боронять Україну на одному з найгарячіших напрямків", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.
Волонтери також наголосили, що цей позашляховик відомий тим, що легко долає будь-яке бездоріжжя.
Раніше "Українська команда" передала 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців дуже дефіцитну в Україні гуму для американських позашляховиків Hummer.
Також волонтери привозили на передові позиції 72-ї бригади та 242-го батальйона тероборони Києва розвідувальні БПЛА з приладами нічного бачення та системи Starlink.
Зараз триває великий збір "Української команди" на дрони-камікадзе, які волонтери передають на передову разом з "вибуховими побажаннями" окупантам від українців, які донатили на ці безпілотники.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.