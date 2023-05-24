RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi

Фото: волонтеры передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтеры "Украинской команды" передали внедорожник Mitsubishi Pajero бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Уже сегодня этот внедорожник поедет на передовую выполнять боевые задачи. Уверен: он не подведет. И сохранит жизнь нашим героям, защищающим Украину на одном из самых горячих направлений", - отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры также отметили, что этот внедорожник известен тем, что легко преодолевает любое бездорожье.

Ранее "Украинская команда" передала 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев очень дефицитная в Украине резина для американских внедорожников Hummer.

Также волонтеры привозили на передовые позиции 72-й бригады и 242-го батальона терробороны Киева разведывательные БПЛА с приборами ночного видения и системы Starlink.

Сейчас идет большой сбор "Украинской команды" на дроны-камикадзе , которые волонтеры передают на передовую вместе с "взрывными пожеланиями" оккупантам от украинцев, которые донатили на эти беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериВооруженные силы Украины