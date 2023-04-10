Україна повернула ще 24 дитини, яких утримувала Росія

В Україну повернулись ще 24 дитини, яких депортувала Росія. Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки" ,- написав Прокудін.
Також він зазначив, що в полоні росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.
"Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими" ,- додав голова Херсонської ОВА.
️Фото: волонтерам вдалось повернути 24 дитини, яких депортували в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)
Раніше ми писали про те, що в Україну повернулися ще 17 дітей, яких Росія депортувала на свої території під час окупації Харківської та Херсонської областей.
Також нагадаємо, що РФ вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.