Украина вернула еще 24 ребенка, которых удерживала Россия

"Еще двадцать четыре ребенка из Херсона - наконец-то дома. Сегодня встретил их в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить приятные подарки", - написал Прокудин.

Также он отметил, что в плену россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

"Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - добавил глава Херсонской ОВА.

️️Фото: волонтерам удалось вернуть 24 ребенка, которых депортировали в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)