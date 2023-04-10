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Україна повернула ще 24 дитини, яких утримувала Росія

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Херсонська область, Понеділок 10 квітня 2023 13:02
Україна повернула ще 24 дитини, яких утримувала Росія Фото: волонтерам вдалось повернути 24 дитини, яких депортували в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)
Автор: РБК-Україна

В Україну повернулись ще 24 дитини, яких депортувала Росія. Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Ще двадцять чотири дитини із Херсонщини – нарешті вдома. Сьогодні зустрів їх у Херсоні, аби поспілкуватися та вручити приємні подарунки" ,- написав Прокудін.

Також він зазначив, що в полоні росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь в пропагандистському репортажі.

"Але головне, що тепер діти вдома, зі своїми рідними. Сміливі жити, сміливі знову бути щасливими" ,- додав голова Херсонської ОВА.

️Фото: волонтерам вдалось повернути 24 дитини, яких депортували в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)

Раніше ми писали про те, що в Україну повернулися ще 17 дітей, яких Росія депортувала на свої території під час окупації Харківської та Херсонської областей.

Також нагадаємо, що РФ вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України.

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