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Украина вернула еще 24 ребенка, которых удерживала Россия

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Херсонская область, Понедельник 10 апреля 2023 13:02
Украина вернула еще 24 ребенка, которых удерживала Россия Фото: волонтерам удалось вернуть 24 ребенка, которых депортировали в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)
Автор: РБК-Украина

В Украину вернулись еще 24 ребенка, которых депортировала Россия. Волонтеры рассказали, что это была одна из самых сложных спасательных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Еще двадцать четыре ребенка из Херсона - наконец-то дома. Сегодня встретил их в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить приятные подарки", - написал Прокудин.

Также он отметил, что в плену россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.

"Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - добавил глава Херсонской ОВА.

️️Фото: волонтерам удалось вернуть 24 ребенка, которых депортировали в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)

Ранее мы писали о том, что в Украину вернулось еще 17 детей, которых Россия депортировала на свои территории во время оккупации Харьковской и Херсонской областей.

Также напомним, что РФ украла около 4400 детей-сирот из Украины.

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