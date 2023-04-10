Украина вернула еще 24 ребенка, которых удерживала Россия
В Украину вернулись еще 24 ребенка, которых депортировала Россия. Волонтеры рассказали, что это была одна из самых сложных спасательных миссий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
"Еще двадцать четыре ребенка из Херсона - наконец-то дома. Сегодня встретил их в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить приятные подарки", - написал Прокудин.
Также он отметил, что в плену россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже.
"Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - добавил глава Херсонской ОВА.
️️Фото: волонтерам удалось вернуть 24 ребенка, которых депортировали в РФ (https://t.me/olexandrprokudin)
Ранее мы писали о том, что в Украину вернулось еще 17 детей, которых Россия депортировала на свои территории во время оккупации Харьковской и Херсонской областей.
Также напомним, что РФ украла около 4400 детей-сирот из Украины.
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