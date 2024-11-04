Волонтерам стане простіше реєструвати авто для військових: що змінилося

Постанова була підготовлена Міністерством соціальної політики. Вона покликана полегшити доступ військових до реєстрації отриманих авто, врегулювати питання користування такими транспортними засобами та їх передачі іншим військовослужбовцям.

За новим порядком, військовослужбовці можуть зареєструвати транспорт на своє ім’я і користуватися ним до завершення воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його скасування.

Які документи потрібні

Зазначається, що для реєстрації військовослужбовцю необхідно впродовж 10 днів від підписання акту приймання-передачі (як це вимагає законодавство стосовно всіх випадків реєстрації ввезених автомобілів) подати до сервісного центру:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

документ про проходження військової служби;

акт приймання-передачі транспортного засобу встановленої форми;

роздруковану електронну декларацію.

Таким чином, це нововведення сприяє не лише прозорому розподілу гуманітарної допомоги, але й підвищує ефективність використання транспортних засобів, зокрема через спрощену можливість передачі автівок між військовими.

Також повідомляється, що зазначені в акті приймання-передачі до 5 осіб матимуть право перереєстрації такого авто на своє ім’я.

У Мінсоцполітики підкреслили, що цей механізм створений для забезпечення прав військовослужбовців на використання гуманітарних авто в умовах воєнного стану.

У яких випадках тимчасовий облік припиняється

Окрім цього, були визначені випадки, за яких тимчасовий облік може бути припинено:

знищення цього транспортного засобу;

смерті військовослужбовця;

призупинення військової служби;

визнання військовослужбовця зниклим безвісти;

перебування військовослужбовця у полоні;

перебування військовослужбовця на лікуванні понад один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування військовослужбовця у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення військовослужбовця з військової служби;

відмовою військовослужбовця від транспорту на користь іншого військовослужбовця.

Також в уряді зазначили, що тепер реєстрація авто, наданих військовим з початку грудня 2023 року, буде значно простішою завдяки впровадженій автоматизованій системі обліку гуманітарної допомоги.