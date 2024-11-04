Волонтерам станет проще регистрировать авто для военных: что изменилось

Постановление было подготовлено Министерством социальной политики. Она призвана облегчить доступ военных к регистрации полученных автомобилей, урегулировать вопросы пользования такими транспортными средствами и их передаче другим военнослужащим.

По новому порядку военнослужащие могут зарегистрировать транспорт на свое имя и пользоваться им до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его отмены.

Какие документы нужны

Отмечается, что для регистрации военнослужащему необходимо в течение 10 дней от подписания акта приемки-передачи (как это требует законодательство по всем случаям регистрации ввезенных автомобилей) подать в сервисный центр:

заявление;

документ, удостоверяющий личность;

документ о прохождении военной службы;

акт приемки-передачи транспортного средства установленной формы;

распечатанную электронную декларацию.

Таким образом, это нововведение способствует не только прозрачному распределению гуманитарной помощи, но и повышает эффективность использования транспортных средств, в частности, упрощенной возможностью передачи автомобилей между военными.

Также сообщается, что указанные в акте приемки-передачи до 5 человек будут иметь право перерегистрировать такой автомобиль на свое имя.

В Минсоцполитики подчеркнули, что этот механизм создан для обеспечения прав военнослужащих на использование гуманитарных автомобилей в условиях военного положения.

В каких случаях временный учет прекращается

Кроме того, были определены случаи, при которых временный учет может быть прекращен:

уничтожение этого транспортного средства;

смерти военнослужащего;

приостановление военной службы;

признание военнослужащего пропавшим без вести;

пребывание военнослужащего в плену;

пребывание военнослужащего на лечении более одного месяца (в частности, в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем);

пребывание военнослужащего в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части или дезертирством;

увольнение военнослужащего с военной службы;

отказом военнослужащего от транспорта в пользу другого военнослужащего.

Также в правительстве отметили, что теперь регистрация автомобилей, предоставленных военным с начала декабря 2023 года, будет значительно проще благодаря внедренной автоматизированной системе учета гуманитарной помощи.