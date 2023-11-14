Вологість та мряка: синоптик розповіла, якою завтра буде погода

Як зазначає синоптик, дощової погоди варто очікувати жителям західних та південних областей країни. У північному регіоні України опади малоймовірні.

На сході та в центральних областях буде спостерігатися щільна хмарність, серйозні опади малоймовірні. Сильних поривів вітру не очікується.

Стовпчики термометра залишаться фактично нерухомими, і завтра майже на всій території України температура буде коливатися в районі +3 +8 вночі, та +8 +12 вдень.

Виключенням стане південний регіон. Там температура не опускатиметься нижче +8 градусів вночі. Вдень вона підніметься до максимальних +15 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15-го листопада очікується хмарна волога погода. Серйозні дощі малоймовірні.

Протягом дня температура повітря перед подальшим зниженням буде близько +9 градусів.

Загальний прогноз на вихідні:

Наприкінці тижня очікується істотне похолодання. Так, 18 листопада у західних областях передбачаються дощ та мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів. 19 листопада опади у вигляді дощів найбільш ймовірні у південній частині.

"Решта території - у хмарній погоді, хіба на півночі щось може незначне покапати чи політати: дощ чи мокрий сніг", - підсумувала синоптик.