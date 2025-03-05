Волога погода і автомобіль: як уникнути проблем з сирістю

Це для людей сира погода – холодно і бридко, а для такої складної техніки як автомобіль зволожене повітря може стати фатальним, особливо коли машина має за кормою кількасот тисяч кілометрів пробігу. Що робити, щоб машина не "відсиріла"?

Чому авто не любить сирість

Техніка не полюбляє вологе повітря тому що воно легко доставляє до будь-якого куточка, до систем і агрегатів таку небажану воду. Так, у повітрі її міститься зовсім мало, але для деяких неприємних сюрпризів багато і не треба.

Автовласникам не зайвим буде знати місця, де найбільш ймовірні прояви сирості. Більше того, деякі з цих слабких ланок надійності за бажання можна превентивно усунути.

Салон. В інтер’єрі завжди є умови для накопичення вологи, і якщо вона до салону потраплятиме, незабаром водій і пасажири побачать на оббивці, кермі та пластикових деталях некрасиву плісняву. Якщо зволоження кабіни стане хронічним, шукайте джерело потрапляння вологи в закриту машину. Як мінімум не тримайте в салоні та багажнику непотрібний одяг, парасольки, мокре взуття та віхті. Намагайтесь частіше провітрюйте внутрішній простір машини;

Електропроводка. З часом на штекерах проводки псуються гумові ущільнювачі, і сховані всередині металеві контакти стають вразливими до вологи: вони можуть окислитися. Що у свою чергу стає причиною тих чи інших проблем з електрикою, часто загадкових, так званих блукаючих. В ідеалі на немолодій машині ці гумки треба заміняти або змащувати реставратором гуми. Але на ділі доводиться тільки усувати наслідки зволоження дротів: сушити колодки штекерів універсальними аерозольними препаратами і очищувати їх від окислів;

Свічкові дроти бензинових моторів. Ці доволі примхливі кабелі є тепер не на всіх машинах, але там де є, вони мають бути не старими і чистими. Інакше волога суттєво погіршує ізоляцію верхнього шару пластику, іскра "уходить на масу" і двигун збоїть;

Електричні вимикачі. Разом з пліснявою у вологому салоні оселяються дрібні неприємності, які шкодять кнопкам і різного роду вимикачам. Їхні зношені контакти від сирості окислюються і не забезпечують належного проходження струму. Один з варіантів цієї проблеми – хвороблива реакція охоронної системи, яка дає хибні спрацювання. Часто повернути до життя вимикач вдається за допомогою того ж рідкого мастила в аерозольному балончику;

Електронні модулі. Ще однин різновид електротехнічних проблем у вологу погоду – порушення контакту та ізоляції всередині електронних блоків, які мають пошкодження корпусу чи з’єднувальних роз’ємів на вході. Через це навіть двигун і трансмісія можуть хибити під час роботи, не говорячи вже про дрібні системи. Щоб машина не встала колись просто посеред дороги, власникам немолодих авто варто поцікавитись, які електронні блоки вважаються найпроблемнішими, і замовити певну профілактику у професійного електрика;

Гальмівна система. Не те щоб вологе повітря конкретно виводило гальма з ладу, але таку неприємну перспективу сирість наближає. Винна гальмівна рідина, яка вбирає в себе вологу з повітря, відтак зависокий вміст вологи знижує температуру кипіння рідини. Тому після кількох інтенсивних уповільнень машина може раптом залишитись без гальм. Щоб такого не сталося, гальмівну рідину треба періодично заміняти згідно з вказівками заводського мануалу. Зазвичай там йдеться про кожні три-п’ять років експлуатації;

Корозія. Чим старше роками машина, тим більше пошкоджень мають антикорозійні покриття її кузова. І саме в таких "оголених" місцях метал чекає на прибуття вологи, щоб дати старт корозії. Одне слово, у вологій атмосфері кузов іржавіє подвоєними темпами, тому треба підтримувати машину у такому стані, щоб пошкоджень антикорів та вогнищ корозії у ній не було.

Коротко

Слід зазначити, що надмірна кількість вологи в деяких зонах автомобіля є дуже тривожним симптомом. Як правило, кожна модель має характерні слабкі місця, через які в салон, багажник або під капот потрапляє вологе повітря або вода у чистому вигляді. За допомогою професійних сервісменів ці місця треба вирахувати і ліквідувати, інакше проблеми автомобіля будуть активно прогресувати.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.