Володимир Кличко розповів, як вдається повертати українських дітей з РФ

Повертати українських дітей стало складніше, бо РФ боїться відповідальності за ці злочини і ретельно ховає інформацію. На даний час вдалося повернути 553 дитини, які були викрадені РФ.

"З сотень тисяч вкрадених дітей ми повернули в Україну тільки 553 дитини. Є наші ресурси, є наші канали, якими ми повертаємо дітей. Не буду зараз на цьому акцентувати, але це кошти, гроші. Це дуже складно. Росіяни більше не віддають наших дітей з фільтраційних таборів, не дають можливість ідентифікувати дітей. Тому що вони лякаються відповідальності, бояться, що такі діти є взагалі. Бо це кримінал. Міжнародний кримінальний суд вже зробив свій висновок щодо президента Путіна, оголосивши його в розшук. Тому росіяни ховають інформацію про дітей, бо розуміють наслідки", - розповів Володимир Кличко.

Він розповів, що є різні шляхи, якими повертають дітей. Частково допомагають іноземні представники і країни, які виступають посередниками. Проте легше всього повертати дітей було через "фільтраційні табори".

"Є так звані "фільтраційні табори", де діти залишаються від місяця до трьох, поки будуть передані "для адаптації" в російську глибинку. Поки вони знаходяться в цих таборах, у нас є можливість ідентифікувати їх. Через агентів, а також через родичів – матерів, тіток, бабусь. Ці діти, які повертаються в Україну, до своїх родин, є свідками кримінального злочину. Вони розповідають, що з ними сталося і як відбувалося викрадення», - зазначив Кличко.

Володимир Кличко також пояснив, як російська пропаганда бреше та використовує українських дітей.

"Є випадки, коли батьки віддавали своїх дітей окупантам, щоб захисти їхнє життя, щоб вони не були атаковані, бо опинилися вже на лінії фронту. Думки були захистити, зберегти їхні життя. А що робить російська пропаганда? Відправляє «для адаптації» в російську глибинку, щоб вони не знали свого імені, звідки вони, хто вони і ніколи не побачили свою родину. Проходить час, і вони розповідають дітям, що батьки не хотіли вас, тому віддали. Промивають мізки. А коли їм вже виповнилося 18 років, вони пройшли військову підготовку, дають зброю. І, на жаль, є випадки, коли через цю пропагандистську війну одна родина воює по різні боки фронту. Це жахливо. Це руйнування нації та геноцид, але в такій сучасній формі", - наголосив брат мера Києва.

Як повідомлялося, Фонд братів Кличко з початку повномасштабної російської агресії надає допомогу дітям, що постраждали від війни.