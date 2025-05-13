Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard"

Avalon – інвестиційно-девелоперська компанія в Україні, яка формує нові стандарти сучасного міського життя. Протягом 10 років компанія будує інноваційні житлові комплекси преміум, бізнес та комфорт-класу, де поєднуються технології, естетика та безпека.

• 470 000 м² загальної площі реалізованих проєктів

• 14 успішно завершених житлових комплексів

• 6 масштабних проєктів у процесі будівництва

Avalon YARD – це житловий комплекс бізнес-класу, розташований на відстані 1 км від Оперного театру. Він втілює концепцію сучасного життя в ритмі улюбленого міста.

Мінімалістичні фасади, виконані в європейському стилі, панорамні вікна, природні тони. Все це, щоб гармонійно вписати проєкт в концепт вулиці Замарстинівської. Затишна атмосфера на балконі чи у закритому дворику.

Avalon YARD передає стиль життя своїх мешканців. Загальна площа будівництва - 47 781 кв. м.

У комплексі передбачено:

• Підземний паркінг з укриттям

• Розвинена інфраструктура

• Закритий внутрішній двір

• Квартири з балконами та патіо

• Вид на Високий замок

• Функціональні планування та мастер бедрум

• Дитячий майданчик