Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard"

Цьогоріч переможцем в номінації "Житловий комплекс року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів програми.
Avalon – інвестиційно-девелоперська компанія в Україні, яка формує нові стандарти сучасного міського життя. Протягом 10 років компанія будує інноваційні житлові комплекси преміум, бізнес та комфорт-класу, де поєднуються технології, естетика та безпека.
• 470 000 м² загальної площі реалізованих проєктів
• 14 успішно завершених житлових комплексів
• 6 масштабних проєктів у процесі будівництва
Avalon YARD – це житловий комплекс бізнес-класу, розташований на відстані 1 км від Оперного театру. Він втілює концепцію сучасного життя в ритмі улюбленого міста.
Мінімалістичні фасади, виконані в європейському стилі, панорамні вікна, природні тони. Все це, щоб гармонійно вписати проєкт в концепт вулиці Замарстинівської. Затишна атмосфера на балконі чи у закритому дворику.
Avalon YARD передає стиль життя своїх мешканців. Загальна площа будівництва - 47 781 кв. м.
У комплексі передбачено:
• Підземний паркінг з укриттям
• Розвинена інфраструктура
• Закритий внутрішній двір
• Квартири з балконами та патіо
• Вид на Високий замок
• Функціональні планування та мастер бедрум
• Дитячий майданчик
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