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Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard"

Фото: Володарем титулу "Житловий комплекс року" програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard" (прес-служба Avalon Yard)
Автор: Юлія Бойко

Цьогоріч переможцем в номінації "Житловий комплекс року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024" став ЖК "Avalon Yard".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів програми.

Avalon – інвестиційно-девелоперська компанія в Україні, яка формує нові стандарти сучасного міського життя. Протягом 10 років компанія будує інноваційні житлові комплекси преміум, бізнес та комфорт-класу, де поєднуються технології, естетика та безпека.

• 470 000 м² загальної площі реалізованих проєктів

• 14 успішно завершених житлових комплексів

 • 6 масштабних проєктів у процесі будівництва

Avalon YARD – це житловий комплекс бізнес-класу, розташований на відстані 1 км від Оперного театру. Він втілює концепцію сучасного життя в ритмі улюбленого міста.

Мінімалістичні фасади, виконані в європейському стилі, панорамні вікна, природні тони. Все це, щоб гармонійно вписати проєкт в концепт вулиці Замарстинівської. Затишна атмосфера на балконі чи у закритому дворику.

Avalon YARD передає стиль життя своїх мешканців.  Загальна площа будівництва - 47 781 кв. м.

У комплексі передбачено:

 • Підземний паркінг з укриттям

 • Розвинена інфраструктура

• Закритий внутрішній двір

 • Квартири з балконами та патіо

 • Вид на Високий замок

 • Функціональні планування та мастер бедрум

 • Дитячий майданчик

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