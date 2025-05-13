Обладателем титула "Жилой комплекс года" программы "Человек года-2024" стал ЖК "Avalon Yard"

Avalon - инвестиционно-девелоперская компания в Украине, которая формирует новые стандарты современной городской жизни. В течение 10 лет компания строит инновационные жилые комплексы премиум, бизнес и комфорт-класса, где сочетаются технологии, эстетика и безопасность.

- 470 000 м² общей площади реализованных проектов

- 14 успешно завершенных жилых комплексов

- 6 масштабных проектов в процессе строительства

Avalon YARD - это жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на расстоянии 1 км от Оперного театра. Он воплощает концепцию современной жизни в ритме любимого города.

Минималистичные фасады, выполненные в европейском стиле, панорамные окна, природные тона. Все это, чтобы гармонично вписать проект в концепт улицы Замарстыновской. Уютная атмосфера на балконе или в закрытом дворике.

Avalon YARD передает стиль жизни своих жителей. Общая площадь строительства - 47 781 кв. м.

В комплексе предусмотрено:

- Подземный паркинг с укрытием

- Развитая инфраструктура

- Закрытый внутренний двор

- Квартиры с балконами и патио

- Вид на Высокий замок

- Функциональные планировки и мастер бедрум

- Детская площадка