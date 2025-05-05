Володарем титулу "Підприємець року" програми "Людина року-2024" став Віталій Войтович

Віталій Войтович - український бізнесмен і меценат, засновник та CEO групи компаній Premier FOOD Group і мережі хот-дог-барів Mr.GrillHotdogs&Burgers. Саме Віталій Войтович започаткував культуру споживання хот-догів в Україні під власним брендом Mr.Grill.

Група компаній Premier FOOD Group - лідер у сегменті streetfood в Україні, яка 17 років забезпечує роботою понад 1000 осіб і співпрацює з більш ніж 12 тисяч партнерів: АЗК, кав’ярнями, фуд-корнерами та ритейлом. Географія експорту охоплює 10 країн.

Компанія має власне виробництво у Вінницькій області із річною потужністю понад 12 тисяч тонн, складські комплекси площею понад 11 000 кв. м, 4PL-логістику з розподільчими центрами в Київській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та власний автопарк - понад 120 автомобілів. Компанія має власний R&D центр та сучасну e-commerce платформу.

З початку повномасштабного вторгнення Premier FOOD Group закрила понад 1000 запитів військових та цивільних на суму понад 15 млн грн, серед яких - закупівля автомобілів та техніки для сил ППО, дизельних генераторів, тепловізорів, дронів DJI Mavic 3, комп’ютерної техніки та засобів зв'язку. Загальний обсяг харчової продукції понад 100 тонн за 2022-2024 роки.

За свою активну громадянську позицію Віталій Войтович був удостоєний державних нагород:

Медаль Міністерства оборони України "За сприяння Збройним силам України" (наказ Міністра оборони Олексія Резнікова, 2022 рік);

Почесний нагрудний знак "За сприяння війську" (наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного);

Почесний нагрудний знак Міністерства оборони України "Знак пошани" (наказ Міністра оборони Олексія Резнікова, 2023 рік).

А також Віталія Войтовича нагороджено іменним орденом "За розбудову України" для благодійників, соціально-спрямованих політиків, бізнесменів та меценатів №581.

Компанія активно підтримує локальні ініціативи та системно долучається до соціально значущих проєктів. На постійній основі допомагає вимушено переселеним особам і дітям, які залишилися без батьківської опіки через російське вторгнення.

За особистої ініціативи Віталія Войтовича ще в березні 2022 року було створено гуманітарний штаб в Києві спільно з КМДА. Пункти роздачі їжі у метро та приміщеннях шкіл забезпечили гарячим харчуванням понад 100 000 осіб лише за перші тижні роботи штабу.

У 2024 році компанія стала партнером благодійних заходів для дітей БО "SaveUkraine". Також Premier FOOD Group підтримала ветеранські ініціативи, надавши грант у розмірі 1 млн грн у рамках проекту Franchise Camp 2024 для створення бізнесів ветеранами. Віталій Войтович виступив членом журі цього проєкту.

Після ракетної атаки на Київ 8 липня 2024 року, внаслідок якої було зруйновано будівлю дитячої лікарні "Охматдит", Premier FOOD Group на чолі з Віталієм Войтовичем задонатила 1 млн гривень через платформу United24 для відновлення лікарні.

Напередодні Великодня у 2025 році було передано понад 500 кг продукції власного виробництва захисникам і захисницям України. Цю допомогу отримали як працівники компанії, що нині боронять країну, так і їхні побратими на передовій.

Premier FOOD Group з власним брендом Mr.Grill не припиняла свою роботу ні на день від початку війни і до сьогодні. Компанія продовжує масштабування виробничих потужностей, впровадження інновацій та розвиток нових напрямків у foodservice, надаючи комплексні рішення для партнерів.