Обладателем титула "Предприниматель года" программы "Человек года-2024" стал Виталий Войтович

Виталий Войтович - украинский бизнесмен и меценат, основатель и CEO группы компаний Premier FOOD Group и сети хот-дог-баров Mr.GrillHotdogs&Burgers. Именно Виталий Войтович начал культуру потребления хот-догов в Украине под собственным брендом Mr.Grill.

Группа компаний Premier FOOD Group - лидер в сегменте streetfood в Украине, которая 17 лет обеспечивает работой более 1000 человек и сотрудничает с более чем 12 тысячами партнеров: АЗК, кофейнями, фуд-корнерами и ритейлом. География экспорта охватывает 10 стран.

Компания имеет собственное производство в Винницкой области с годовой мощностью более 12 тысяч тонн, складские комплексы площадью более 11 000 кв. м, 4PL-логистику с распределительными центрами в Киевской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Днепропетровской, Одесской областях и собственный автопарк - более 120 автомобилей. Компания имеет собственный R&D центр и современную e-commerce платформу.

С начала полномасштабного вторжения Premier FOOD Group закрыла более 1000 запросов военных и гражданских на сумму более 15 млн грн, среди которых - закупка автомобилей и техники для сил ПВО, дизельных генераторов, тепловизоров, дронов DJI Mavic 3, компьютерной техники и средств связи. Общий объем пищевой продукции более 100 тонн за 2022-2024 годы.

За свою активную гражданскую позицию Виталий Войтович был удостоен государственных наград:

Медаль Министерства обороны Украины "За содействие Вооруженным силам Украины" (приказ Министра обороны Алексея Резникова, 2022 год);

Почетный нагрудный знак "За содействие армии" (приказ Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного);

Почетный нагрудный знак Министерства обороны Украины "Знак почета" (приказ Министра обороны Алексея Резникова, 2023 год).

А также Виталий Войтович награжден именным орденом "За развитие Украины" для благотворителей, социально-направленных политиков, бизнесменов и меценатов №581.

Компания активно поддерживает локальные инициативы и системно приобщается к социально значимым проектам. На постоянной основе помогает вынужденно переселенным лицам и детям, которые остались без родительской опеки из-за российского вторжения.

По личной инициативе Виталия Войтовича еще в марте 2022 года был создан гуманитарный штаб в Киеве совместно с КГГА. Пункты раздачи еды в метро и помещениях школ обеспечили горячим питанием более 100 000 человек только за первые недели работы штаба.

В 2024 году компания стала партнером благотворительных мероприятий для детей БО "SaveUkraine". Также Premier FOOD Group поддержала ветеранские инициативы, предоставив грант в размере 1 млн грн в рамках проекта Franchise Camp 2024 для создания бизнесов ветеранами. Виталий Войтович выступил членом жюри этого проекта.

После ракетной атаки на Киев 8 июля 2024 года, в результате которой было разрушено здание детской больницы "Охматдет", Premier FOOD Group во главе с Виталием Войтовичем задонатила 1 млн гривен через платформу United24 для восстановления больницы.

Накануне Пасхи в 2025 году было передано более 500 кг продукции собственного производства защитникам и защитницам Украины. Эту помощь получили как работники компании, которые сейчас защищают страну, так и их собратья на передовой.

Premier FOOD Group с собственным брендом Mr.Grill не прекращала свою работу ни на день с начала войны и до сих пор. Компания продолжает масштабирование производственных мощностей, внедрение инноваций и развитие новых направлений в foodservice, предоставляя комплексные решения для партнеров.