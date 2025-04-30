Володарем спецпремії "Людина року-2024" за вклад у розвиток цифрової трансформації став Євген Шуліка

Цьогоріч володарем спеціальної премії загальнонаціональної програми "Людина року-2024" "За значний вклад у розвиток цифрової трансформації та інноваційних технологій у банківській системі України" став Євген Шуліка, голова правління АТ "Асвіо Банк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

Євген Шуліка – людина, яка своїм прикладом доводить, що у досягнень немає вікових обмежень.

Він народився у місті Луганськ. Має вищу економічну та юридичну освіти. Кар’єру в банківській системі розпочав у 2015 році у ПриватБанку. За 10 років пройшов шлях від простого менеджера до голови правління банку.

У липні 2024 року очолив АТ "Асвіо Банк". Має досвід роботи у банківській сфері, IT та економічній безпеці. Володіє експертизою в таких напрямах, як: стратегічне управління банком, цифрова трансформація, створення АІ-орієнтованої корпоративної культури, масштабування бізнесу та управління змінами в умовах невизначеності та нової реальності.

Національний реєстр рекордів України 2 серпня 2024 року встановив, що Євген Шуліка став наймолодшим головою правління банку в українській історії. Обійнявши посаду голови правління у 32 роки, Євген продемонстрував, що молодість, амбіції та інноваційність можуть бути ключовими факторами успіху в сучасному фінансовому світі.

За 2 роки "Асвіо Банк" під керівництвом Євгена пройшов трансформацію від класичного до диджитального ІТ-банку та увійшов у ТОП 20-ти провідних банків України за фінансовими показниками за рейтингом провідного фінансового медіа України – "Фінансовий клуб".

Логічним продовженням особистої візії розбудови фінансової безпеки України стали інвестиції у фінтех сферу. Євген є Cofounder української фінтех компанії ТОВ "АМО Фінтех", яка за 2 роки повномасштабної війни розвернула альтернативне безпечне програмне забезпечення для процесингового центру для фінансових установ на базі європейського софту. Процесинг є "мозком" бізнесу, зберігає критично важливу інформацію про клієнтів та фінансові показники, яка є цінною мішенню для ворога.

Євген Шуліка інвестує не тільки в фінтех, але й у майбутнє України – талановиту молодь. У 2024 році АСВІО Банк підписав перший меморандум з провідним економічним ВНЗ України Київським національним економічним університетом ім. В. Гетьмана і запровадив іменні стипендії голови правління для талановитих студентів – майбутніх фінансистів і банкірів.

З початку повномасштабної війни "Асвіо Банк" на постійній основі підтримує 92 штурмову бригаду ім. кошового отамана Івана Сірка, яка тримає оборону на надскладних напрямках Луганщини та Донеччини.