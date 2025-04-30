Обладателем спецпремии "Человек года-2024" за вклад в развитие цифровой трансформации стал Евгений Шулика

В этом году обладателем специальной премии общенациональной программы "Человек года-2024" "За значительный вклад в развитие цифровой трансформации и инновационных технологий в банковской системе Украины" стал Евгений Шулика, председатель правления АО "Асвио Банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Евгений Шулика - человек, который своим примером доказывает, что у достижений нет возрастных ограничений.

Он родился в городе Луганск. Имеет высшее экономическое и юридическое образования. Карьеру в банковской системе начал в 2015 году в ПриватБанке. За 10 лет прошел путь от простого менеджера до председателя правления банка.

В июле 2024 года возглавил АО "Асвио Банк". Имеет опыт работы в банковской сфере, IT и экономической безопасности. Обладает экспертизой в таких направлениях, как: стратегическое управление банком, цифровая трансформация, создание ИИ-ориентированной корпоративной культуры, масштабирование бизнеса и управление изменениями в условиях неопределенности и новой реальности.

Национальный реестр рекордов Украины 2 августа 2024 года установил, что Евгений Шулика стал самым молодым председателем правления банка в украинской истории. Заняв должность председателя правления в 32 года, Евгений продемонстрировал, что молодость, амбиции и инновационность могут быть ключевыми факторами успеха в современном финансовом мире.

За 2 года "Асвио Банк" под руководством Евгения прошел трансформацию от классического до диджитального ИТ-банка и вошел в ТОП 20-ти ведущих банков Украины по финансовым показателям по рейтингу ведущего финансового медиа Украины - "Финансовый клуб".

Логическим продолжением личного видения развития финансовой безопасности Украины стали инвестиции в финтех сферу. Евгений является Cofounder украинской финтех компании ООО "АМО Финтех", которая за 2 года полномасштабной войны развернула альтернативное безопасное программное обеспечение для процессингового центра для финансовых учреждений на базе европейского софта. Процессинг является "мозгом" бизнеса, хранит критически важную информацию о клиентах и финансовых показателях, которая является ценной мишенью для врага.

Евгений Шулика инвестирует не только в финтех, но и в будущее Украины - талантливую молодежь. В 2024 году АСВИО Банк подписал первый меморандум с ведущим экономическим ВУЗом Украины Киевским национальным экономическим университетом им. В. Гетьмана и ввел именные стипендии председателя правления для талантливых студентов - будущих финансистов и банкиров.

С начала полномасштабной войны "Асвио Банк" на постоянной основе поддерживает 92 штурмовую бригаду им. кошевого атамана Ивана Сирко, которая держит оборону на сверхсложных направлениях Луганщины и Донетчины.