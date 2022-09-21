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Володар "Золотого м'яча-2006" очолив клуб Серії B

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Беневенто, Середа 21 вересня 2022 16:29
Володар "Золотого м'яча-2006" очолив клуб Серії B Фото: Фабіо Каннаваро вперше тренуватиме в Італії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії Фабіо Каннаваро тренуватиме середняка місцевої Серії B "Беневенто".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Фахівець повернувся на батьківщину після багаторічної роботи в Азії. 49-річний тренер був без роботи з вересня минулого року, коли покинув китайський "Гуанчжоу Евергранд".

Для Каннаваро робота з "Беневенто" стала першим викликом в Італії у тренерській кар'єрі. Він розпочав діяльність із ролі асистента в еміратському "Аль-Ахлі" в 2013-му. Пізніше італієць самостійно тренував аравійський "Ан-Наср", китайські "Тяньцзинь Тяньхай" і згаданий "Гуанчжоу Евергранд", а також недовго працював зі збірною Китаю.

Каннаваро-тренер переміг у Першій лізі Китаю з "Тяньцзинем", виграв китайську Суперлігу та Суперкубок країни з "Гуанчжоу" та був визнаний тренером року в Китаї у 2017 році. Натомість як гравець він зробив собі ім'я в "Наполі" та "Пармі", а потім захищав кольори "Інтера", "Ювентуса", мадридського "Реала".

У складі збірної Італії Каннаваро тріумфував на ЧС-2006. Його видатна гра на Мундіалі дозволила здобути "Золотий м'яч" за підсумками того року. Також у колекції трофеїв колишнього оборонця Кубок УЄФА-1999, два Кубки та Суперкубок Італії, а також 2 титули чемпіона Іспанії.

До слова, англійський "Брайтон" призначив Де Дзербі керманичем команди після відходу Поттера в "Челсі".

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