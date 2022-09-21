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Обладатель "Золотого мяча-2006" возглавил клуб Серии B

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Беневенто, Среда 21 сентября 2022 16:29
Обладатель "Золотого мяча-2006" возглавил клуб Серии B Фото: Фабио Каннаваро впервые будет тренироваться в Италии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Каннаваро будет тренировать середняка местной Серии B "Беневенто".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Специалист вернулся на родину после многолетней работы в Азии. 49-летний тренер был без работы с сентября прошлого года, когда покинул китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Для Каннаваро работа с "Беневенто" стала первым вызовом в Италии в тренерской карьере. Он начал деятельность с роли ассистента в эмиратском "Аль-Ахли" в 2013-м. Позже итальянец самостоятельно тренировал аравийский "Ан-Наср", китайские "Тяньцзинь Тяньхай" и упомянутый "Гуанчжоу Эвергранд", а также недолго работал со сборной Китая.

Каннаваро-тренер победил в Первой лиге Китая с "Тяньцзинем", выиграл китайскую Суперлигу, Суперкубок страны с "Гуанчжоу" и был признан тренером года в Китае в 2017 году. В свою очередь в качестве игрока он сделал себе имя в "Наполи" и "Парме", а затем защищал цвета "Интера", "Ювентуса", мадридского "Реала".

В составе сборной Италии Каннаваро триумфовал на ЧМ-2006. Его выдающаяся игра на Мундиале позволила завоевать "Золотой мяч" по итогам того года. Также в коллекции трофеев бывшего защитника Кубок УЕФА-1999, два Кубка и Суперкубок Италии, а также 2 титула чемпиона Испании.

К слову, английский "Брайтон" назначил Де Дзерби наставником команды после ухода Поттера в "Челси".

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