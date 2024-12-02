Володар "Золотого бутса" не зіграє проти "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Чемпіони України зіграють номінально домашній поєдинок проти лідера поточного чемпіонату Бундесліги 10 грудня на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

Кейн отримав травму в матчі 12-го туру чемпіонату Німеччини проти "Боруссії" Дортмунд (1:1). Він залишив поле на 33-й хвилині, а замість нього вийшов Томас Мюллер.

Пізніше "Баварія" на своєму сайті повідомила про стан нападника.

"Харрі Кейн отримав незначне розтягнення правого підколінного м'яза. Це підтвердило сканування, проведене медичним відділом. Таким чином, "Баварія" поки що залишиться без 31-річного Кейна", – сказано в дописі.

У випадку, якщо відновлення проходитиме добре, англієць зможе повернутися на поле 20 грудня, в матчі 15-го туру Бундесліги проти РБ "Лейпциг".

У поточному сезоні Кейн провів за "Баварію" у всіх турнірах 19 матчів, в яких забив 20 голів і віддав дев'ять результативних передач.

Бомбардирські досягнення Харрі Кейна

Англійський форвард – один з найвизначніших бомбардирів сучасного європейського футболу. Виступаючи в англійській Прем'єр-лізі за "Тоттенхем", в Бундеслізі за "Баварію", а також у складі національної збірної він встановив чимало бомбардирських досягнень.

Кейн тричі вигравав бомбардирські перегони в АПЛ. Є автором найбільшої кількості голів за всю історію у складі "Тоттенхема". Був найкращим бомбардиром ЧС-2018, Ліги чемпіонів-2023/24 та Євро-2024.

У дебютному сезоні виступів за "Баварію" забив у Бундеслізі 36 голів. Це принесло йому не тільки титул найкращого снайпера турніру, а й "Золотий бутс" – як першому в перегонах бомбардирів європейських ліг.