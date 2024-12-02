Обладатель "Золотой бутсы" не сыграет против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Чемпионы Украины сыграют номинально домашний поединок против лидера текущего чемпионата Бундеслиги 10 декабря на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Кейн получил травму в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" Дортмунд (1:1). Он покинул поле на 33-й минуте, а вместо него вышел Томас Мюллер.

Позже "Бавария" на своем сайте сообщила о состоянии нападающего.

"Харри Кейн получил незначительное растяжение правой подколенной мышцы. Это подтвердило сканирование, проведенное медицинским отделом. Таким образом, "Бавария" пока останется без 31-летнего Кейна", – говорится в сообщении.

В случае если восстановление будет проходить хорошо, англичанин сможет вернуться на поле 20 декабря, в матче 15-го тура Бундеслиги против РБ "Лейпциг".

В текущем сезоне Кейн провел за "Баварию" во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Бомбардирские достижения Харри Кейна

Английский форвард – один из самых выдающихся бомбардиров современного европейского футбола. Выступая в английской Премьер-лиге за "Тоттенхэм", в Бундеслиге за "Баварию", а также в составе национальной сборной он установил немало бомбардирских достижений.

Кейн трижды выигрывал бомбардирскую гонку в АПЛ. Является автором наибольшего количества голов за всю историю в составе "Тоттенхэма". Был лучшим бомбардиром ЧМ-2018, Лиги чемпионов-2023/24 и Евро-2024.

В дебютном сезоне выступлений за "Баварию" забил в Бундеслиге 36 голов. Это принесло ему не только титул лучшего снайпера турнира, но и "Золотую бутсу" - как первому в гонке бомбардиров европейских лиг.