Волны до двух метров. На Азовском море ожидается сильный шторм

Сегодня и завтра ночью на Азовском море прогнозируется сильный шторм. В районе Бердянска и Мариуполя ожидаются высокие волны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дециметров (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение, непогода накроет большинство регионов страны. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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