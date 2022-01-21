Во Львове эвакуируют учеников всех школ из-за сообщения о минировании
Сегодня, 21 января во Львове сообщили о минировании всех школ города. Сейчас проводится эвакуация учеников и учителей из учебных заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светлану Добровольскую, которую цитирует "Львовский портал".
"Так, утром 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ во Львове", - заявила пресс-секретарь.
По ее словам, на места уже выехали взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники других спецслужб.
"Из школ эвакуируют учеников и учителей. Специалисты обследуют помещения учебных заведений и прилегающие территории", - рассказала Светлана Добровольская.
Напомним, сегодня в Киеве также поступило сообщение о минировании всех школ города.
Добавим, в СБУ рассказали, что большинство сообщений о минировании поступают из ОРДЛО и постсоветских стран.